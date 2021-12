Callabiana, una passeggiata notturna tra i “Presepi nel bosco”

A Callabiana il presepe meccanico non è l’unica attrazione natalizia; insieme all’opera di Igino Vercellotti e Giampaolo Gibello coesistono le scene della natività create dagli abitanti e posizionate lungo i due percorsi che formano l’evento “Presepi nel bosco”. I due sentieri, il primo in partenza nei pressi della chiesetta di San Carlo e in arrivo nei dintorni della locanda Erbavoglio e il secondo, dalla piazzetta del Municipio fino alla chiesa parrocchiale, sono strutturati per permettere ai visitatori di ammirare le originali creazioni immersi nella suggestiva natura del periodo autunno-inverno.

Nella giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre, sarà possibile percorrere le due tratte fino alle 19 per godersi una passeggiata notturna tra le luci dei presepi.