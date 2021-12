Rinviato a data da destinarsi il Torneo di Volley S3 (per i bambini) del 28 dicembre 2021

L’evento del 28 dicembre 2021, ovvero il Torneo di Volley S3 dedicato ai più piccoli e lanciato a conclusione del progetto “Bear School Volley”, sarebbe stata non una grande ma una grandissima festa: i partecipanti sarebbero stati infatti oltre duecento, più del doppio di quanto annunciato la settimana scorsa, durante la Conferenza Stampa di Presentazione del Bear Wool Volley 2022. Vista la situazione, però, il Mini Torneo (e solo quello) non si farà.

“Abbiamo deciso di rinviarlo” spiega la Vicepresidente dell’Associazione Bear Wool Volley, Giusi Cenedese, “perché il “buon senso” ci ha detto di non rischiare. Con 200 bambini avremmo avuto anche qualche centinaio di genitori e, di questi tempi, non è proprio il caso di creare assembramenti. E poi, dato che questa manifestazione è per i bambini biellesi, niente ci vieta di recuperarla in primavera o più avanti, quando la situazione sarà migliorata. Per questo precisiamo che l’evento è “rinviato a data da destinarsi” e non “annullato”. Ne riparleremo più avanti”.

Prosegue invece il lavoro dell’organizzazione per quanto riguarda il Bear Wool Volley 2022, in programma nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2022. “Stiamo, come tutti, aspettando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento governativo e il relativo Protocollo FIPAV” aggiunge Giusi Cenedese “ma siamo decisi ad andare avanti. Non sarà facile ma ci stiamo impegnando a fondo per giocare il Bear Wool Volley 2022!”. Tornando al Torneo di Volley S3 per i bambini, che avrebbe dovuto giocarsi al PalaPajetta di Biella, martedì 28 dicembre 2021, va ricordato che era stato lanciato per chiudere, come già detto, il progetto “Bear School Volley”, e per aprire il “Bear Wool Volley 2022”.

Come spiegato in Conferenza Stampa, il progetto è stato a suo tempo promosso per far conoscere ai più giovani il gioco della pallavolo, coinvolgendo tutte le società sportive biellesi e diciotto allenatori che, da settembre in poi, hanno periodicamente affiancato le insegnanti delle scuole per insegnare ai loro allievi cosa è la pallavolo. “Nell’evento del 28 dicembre” conclude la Vicepresidente del Bear Wool Volley “avremmo fatto giocare a pallavolo, con le regole del progetto promozionale FIPAV S3, duecento bambini fra i 6 e i 10 anni. Per loro sarebbe stata una grossa festa e per noi la conclusione di un “investimento” in cui crediamo molto, perché quei bambini sono il nostro futuro! Per questo, lo ripeto ancora, dico che torneremo!”.