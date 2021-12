I Faggi: open day, Natale e proposte per la nuova stagione

Alta partecipazione

Grande successo di partecipazione all’open day del 17 dicembre 2021 a cui hanno partecipato oltre 300 persone. I giovani della scuola tennis ed agonismo hanno accompagnato i visitatori a scoprire il Circolo I Faggi: un tour tra la piscina con l’annesso centro benessere, gli studi medici dell’osteopata e del nutrizionista, la palestra, la scuola tennis ed agonistica, per terminare al Bistrot con un ricco aperitivo. Presenti Il Sindaco, Claudio Corradino, ed il Vicesindaco, Giacomo Moscarola.

Il Natale ai Faggi

Lisa, Maurizio ed Elena, dopo aver accolto il cliente nella splendida località di Via Eriberto Ramella Germanin, lo accompagneranno attraverso le diverse proposte per scegliere l’abbonamento più adatto alle sue esigenze.

Lisa, Maurizio ed Elena - Reception

I preparatori atletici della scuola tennis Alessandro Vanzini, Alessio Loglisci e Massimo Rossi sono già lanciati per lo sviluppo del programma 2022 per tutti i giovani che vorranno avvicinarsi al Tennis o prepararsi per la prossima stagione agonistica.

Il personal trainer Pietro Oberti metterà a disposizione la sua professionalità e competenza in ambiente innovativo come la palestra de I Faggi.

Pietro Oberti – Personal trainer

Francesca Perazzone, insegnante di Yoga e Pilates, accompagnerà chiunque volesse trovare un giusto equilibrio immerso nella tranquillità del Circolo I Faggi.

Francesca Perazzone – Istruttrice di yoga e pilates

Dopo una giornata di sport Nini, Annalisa e Lucrezia accoglieranno i clienti nel nuovo Bistrot con sorrisi, cortesia e tante leccornie.

Ninni, Annalisa e Lucrezia - Bistrot

Infine, la gift card dei Faggi è un’idea regalo unica per offrire sport, benessere ed amicizia agli amici e parenti.

Convenzioni con aziende ed associazioni di Biella

Aziende. I progetti dedicati alle aziende sono molto interessanti e si sviluppano principalmente su due tematiche distinte ma integrabili: Welfare e sponsorizzazione eventi.

Welfare. Il welfare è il miglior modo per dimostrare quanto un’azienda tenga alla salute ed al benessere dei propri collaboratori. Le aziende che intendono realizzare un programma di Welfare per i propri dipendenti potranno usufruire dei vantaggi fiscali consentiti dalle norme vigenti. Il team de I Faggi è a disposizione per assistere le aziende in questo percorso.

Sponsor eventi. Il programma 2022 prevede una serie di eventi sportivi e non che saranno, insieme ad altre iniziative un ottimo veicolo di sponsorizzazione per le aziende del territorio. Anche in questo caso saremo a disposizione per delineare un programma di sponsorizzazione con i relativi vantaggi fiscali.

Convenzioni. Le convenzioni per associazioni private ed aziendali del Biellese sono in fase di definizione e, con alcune associazioni, un accordo è già stato definito: Federmanager; Rotary Club Vallemosso; Rotaract Biella; Confartigianato; A.P.I.; ConFimi; CNA; A.I.S. Associazione Italiana Sommelier.

Nei prossimi numeri della Rubrica troverete l’elenco delle convenzioni affinché qualsiasi associato possa usufruire delle agevolazioni delle convenzioni; dagli sconti sulle tariffe dei vari abbonamenti, alla possibilità di venire a pranzare al Bistrot de I Faggi con soli 17,00 €.

Tutto il team del Circolo I Faggi augura un buon Natale!