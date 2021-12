Manovra: Pichetto, obiettivo è recupero competitività nazione

"Il voto finale di questa notte è stato un lavoro di squadra, che ha prodotto piccoli ma significativi passi in avanti. Tagliamo le tasse, miglioriamo la spesa sociale con particolare attenzione a giovani e donne, stimoliamo gli investimenti industriali. La nostra economia e' in ripresa e tocca a noi accompagnare la crescita e creare le condizioni per favorire la competitività del nostro Paese, recuperando i gap infrastrutturali, materiali e immateriali, affinché i nostri imprenditori ritrovino convenienza ad investire in Italia", dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.