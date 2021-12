Volano giù per una riva finendo con l'auto in un bosco, serata da brividi per due giovani (foto di repertorio)

Serata da dimenticare per due giovani biellesi. Per cause ancora da accertare, forse l'asfalto reso viscido dalle rigide temperature, un'auto ha terminato la sua corsa giù per una riva finendo in un bosco, alle porte dell'abitato di Muzzano.

Il sinistro autonomo è avvenuto nella notte di oggi, 24 dicembre. Dalle prime informazioni raccolte, uno dei due ragazzi sarebbe stato estratto dai Vigili del Fuoco, giunti velocemente sul posto insieme al118. In seguito, entrambi gli occupanti sono stati affidati alle cure dei sanitari. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.