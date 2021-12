Occhieppo Inferiore piange la morte di Italo Spreafico, una vita dedicata ai motori

Il mondo dei motori è in lutto per la morte di Italo Spreafico, mancato nei giorni scorsi all'età di 87 anni. Meccanico dalle grandi competenze, era noto in tutto il territorio per la passione delle due ruote: nella sua officina, si sono recati in visita centauri che hanno fatto la storia del motociclismo biellese.

Per oltre un trentennio, è stato anche delegato provinciale della Federazione Motociclistica Italiana. L'ultimo saluto si è tenuto questa mattina, 24 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore.