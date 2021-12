Brusnengo, serata studenti sospesa l'antivigilia, il sindaco: "Motivi precauzionali"

Quella che ieri sera giovedì 23 dicembre al Faro di Brusnengo sarebbe dovuta essere semplicemente una serata in discoteca tra studenti, alla fine è finita con il “tutti a casa” da parte del sindaco per la difficoltà di garantire le normative anticovid di legge.

“Era una serata tra ragazzi – racconta il sindaco Fabrizio Bertolino - . Quando ne ho avuto notizia mi ero organizzato preventivamente, di andare a verificare con il supporto delle autorità, che venissero rispettate le normative di assembramento, avendo emesso un ordinanza il tal senso. I ragazzi sono arrivati intorno alle 22, e vista la grande affluenza all'una ho deciso di farli uscire perchè era difficile effettivamente essere sicuri che mantenessero le distanze e non togliessero la mascherina. Ho riscontrato che quelli fuori in coda erano anche diligenti, si attenevano le regole, ma la mia perplessità era dovuta al fatto che all'interno sarebbe stato difficile controllare tutti. A un certo punto, e ribadisco esclusivamente per la loro sicurezza, ho quindi deciso di sospendere la serata e di mandarli tutti a casa, ma a scopo puramente preventivo”.

Al momento della sospensione dell'evento i ragazzi in sala erano circa 500 e qualche centinaio in attesa di entrare. Una cinquantina le forze dell'ordine sul posto impegnate a garantire il rispetto delle normative.