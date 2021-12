Biella, auto si schianta contro box auto nella notte: due persone estratte dai Vigili del Fuoco

È ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto questa notte, in prossimità della rotonda tra via Ivrea e corso Pella, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto sarebbe finita fuori strada e avrebbe urtato contro un box auto, riportando notevoli danni.

Inoltre, le due persone a bordo sarebbe state estratte dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure dei sanitari del 118. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.