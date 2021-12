Ancora lupi nel Biellese, uccisa una pecora a Piatto. Preoccupazione tra gli allevatori

Nuovo attacco ai danni di animali da allevamento nel Biellese. L'ultimo episodio di predazione è avvenuto nella mattinata di ieri, 23 dicembre, nel territorio di Piatto. Una pecora è stata sbranata e una capra risulta dispersa: a segnalare l'accaduto il proprietario dell'allevamento che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sono in corso gli accertamenti di Carabinieri Forestali e personale veterinario dell'ASL per dare un volto all'animale che, avrebbe scavalcato la recinzione per assaltare gli ovini. Dai primi rilievi, sono stati riscontrati alcuni fori sulla gola e le viscere della pecora uccisa sono stati immediatamente asportati dall'animale. Due segni evidenti che potrebbero far pensare all'attacco di un lupo. Ulteriori rilievi sulla carcassa sapranno stabilire con esattezza ciò che è avvenuto.

“In questi 5 anni, mi è capito di trovare dei capretti uccisi da volpi ma è la prima volta che subisco un attacco così evidente – ci racconta l'allevatore – . Più che paura, c'è forte preoccupazione di altri possibili attacchi”. Non è la prima volta che casi simili avvengono in quelle vallate: in estate, infatti, si sono registrate altre uccisioni a Ternengo, Pettinengo e Bioglio.