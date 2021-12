I tre Club Lions del territorio uniti nel progetto Emergenza Freddo

I tre Club Lions del territorio (Biella Host, presidente Paolo Pramaggiore, Biella Bugella Civitas, presidente Nicoletta Ramella Pezza, e Biella Valli Biellesi presidente Valeria Varnero) uniscono le loro forze per contribuire all’ Emergenza Freddo, progetto a sostegno dei senza fissa dimora, e, in occasione della 10° edizione, prima di Natale in Seminario, hanno consegnato la raccolta fondi al Direttore di Caritas Stefano Zucchi e al responsabile Caritas per Emergenza Freddo, Fabrizio Mosca.

Il Progetto Emergenza Freddo è nato nel 2012 dalla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato del territorio: partito con 10 sottoscrittori, conta oggi ben 14 partners, enti pubblici, fondazioni bancarie e associazioni di volontariato, coinvolti con lo scopo di andare oltre agli interventi emergenziali per realizzare interventi strutturali che offrano risposte durevoli nel tempo. Dal 2019, grazie ai fondi europei, si è avviata la sperimentazione sul territorio biellese di 15 progetti housing first (la casa prima di tutto) per l'Emergenza Freddo delle persone senza fissa dimora. Per il 2021-2022 si prevede un potenziamento dei 15 posti del dormitorio con altri dieci posti di accoglienza in strutture messe a disposizione da Caritas. E' inoltre attivo uno spazio diurno con orario dalle 15 alle 19, a disposizione sette giorni su sette.

A tutti i beneficiari saranno anche garantiti un kit igiene, pasti caldi, abbigliamento invernale, doccia, lavaggio abiti, monitoraggio delle condizioni sanitarie.

Per chi volesse contribuire al progetto Emergenza freddo: tel. 015 22721 int. 233.