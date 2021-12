Corsa dei Babbi Natale e caccia al tesoro, il Natale rivive a Vigliano Biellese

Per tutta la giornata di domenica 19 dicembre, si è respirata aria di festa in piazza Martiri Partigiani a Vigliano Biellese. 40 bancarelle con hobbisti, produttori agricoli, associazioni di volontariato sociale, hanno reso vivace e movimentata la piazza. Musiche natalizie, tè caldo e cioccolata per sconfiggere il freddo, atmosfera natalizia con angoli appositamente creati per i bambini, dove slitte, renne e, naturalmente, Babbo Natale, erano disponibili per accogliere desideri, letterine, offrire dolciumi e scattare qualche foto in compagnia.

La mattina, è approdata in piazza la corsa dei Babbi Natale, partita da piazza Comotto: 180 i “babbi” partecipanti, che hanno corso in allegria e per la gioia di stare insieme. Nel pomeriggio, dopo la sfilata dei babbi in vespa, 120 bambini sono stati protagonisti dei giochi organizzati dagli animatori degli oratori delle due parrocchie di Vigliano Biellese: suddivisi in gruppi per età, i bambini sono stati coinvolti in una caccia al tesoro natalizia, con imprevisti, sorprese e gran finale con il ritrovamento dello scomparso Babbo Natale. Un pomeriggio di serenità, un’occasione per gli auguri, all’aperto e nel rispetto delle normative anticontagio.