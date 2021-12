Coggiola: dall'amministrazione i migliori auguri al neo dottore Christian Fusaro

Riceviamo e pubblichiamo gli auguri da parte del Sindaco di Coggiola Paolo Setti per un cittadino neo dottore.

"Il 17 dicembre il nostro concittadino Christian Fusaro ha conseguito presso l’Università del Piemonte Orientale di Novara la laurea in Farmacia Sperimentale con il punteggio di 110 e lode. L’Amministrazione Comunale di Coggiola si complimenta con il neo dottore per la sua brillante carriera di studio iniziata presso il Liceo di Scienze Applicate di Valle Mosso, Christian ha poi fatto il tirocinio presso la farmacia Cazzaniga di Crevacuore e la tesi di laurea tra Novara e Elche (Spagna), è stato anche vice presidente della sezione AVIS di Coggiola dal 2017 al 2021 lasciando poi l’incarico per motivi di studio pur continuando come donatore di sangue. Ancora tanti auguri per il traguardo raggiunto".