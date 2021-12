Bessa Christmas Night Trail: Una grande Festa - FOTO

“Il Bessa Christmas Night Trail di sabato 18 dicembre non è stata solo una gara ma una un grande Festa!!”.

Parole del sindaco di Borriana Francesca Guerriero, che da appuntamento al 2022: “Sicuramente noi ci saremo e daremo tutta la nostra disponibilità a collaborare per questa iniziativa lodevole a favore dei bambini !!! Una ricetta davvero ottima con i migliori ingredienti che si possano desiderare: energia, collaborazione, sinergia per raggiunge un unico obiettivo: correre per donare”.

Il sindaco Guerriero ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa festa, a cominciare dalla società sportiva ASD La Vetta Running: “Grazie al loro presidente Enrico, a Mario in particolare che, da alcuni anni a questa parte, collaborano attivamente con il nostro Comune per una giusta causa per il territorio Biellese”.

“Un doveroso ringraziamento va agli atleti, attori principali che hanno reso possibile tutto questo - continua il primo cittadino - . Grazie a Silvia, Stefano, Federica, miei stretti collaboratori, ai ragazzi ed mio marito Mauro, sempre presente ed attivo più che mai quando ci sono coinvolti i bambini! Grazie alla partecipazione delle famiglie, di circa 120 atleti ed una ottantina di camminatori, l’intero incasso, importante e sostanzioso, sarà donato alla Proloco di Ponderano a favore del progetto “Una goccia per un sorriso”".

“Credo e sono fortemente convinta che, come diceva Madre Teresa – conclude Francesca Guerriero - “Quello che facciamo è meno di una goccia nell’oceano, ma senza quella goccia, all’oceano mancherebbe qualcosa””.