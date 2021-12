Tollegno, l'amministrazione in aiuto delle attività in difficoltà per l'emergenza Covid

Tra le attività duramente colpite dell'emergenza Covid a Tollegno ci sono il Bocciodromo e il Bar Ristorante “La Musica”. Entrambi gli immobili sono di proprietà comunale e sono stati dati in locazione e concessione a privati, che non hanno potuto usufruire dei contributi o sostegni da parte dello Stato. Per questo motivo continuano a essere chiusi e l'amministrazione ha deciso di aiutare queste attività con una dotazione finanziaria a copertura della misura pari a 10.092,00 euro.

Dietro la scelta, come si legge nella delibera di giunta che lo prevede: “Si tratta di attività che svolgono altresì una funzione sociale e aggregativa per la popolazione anziana residente, che hanno richiesto in considerazione delle gravi perdite subite un ristoro da parte del Comune con istanze del 30.11.2021”.