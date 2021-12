Gli orari delle messe a Cossato in occasione delle festività

Gli orari delle Sante Messe delle festività a Cossato.

Oggi, venerdì 24, alle ore 18,30 novena e benedizione eucaristica e alle 22 Santa Messa alla Spolina e alle 24 Santa Messa in parrocchia.

Domani, sabato 25, in occasione del Santo Natale alle 8,30 ci sarà la messa in parrocchia, alle 9,30 alla Spolina, alle 10,30 in parrocchia, il Santo Rosario alle 17,30 e alle 18 in parrocchia.

Domenica 26 alle 8,30 ci sarà la messa in parrocchia, alle 9,30 alla Spolina, alle 10,30 in parrocchia, alle 17,30 il Santo Rosario e alle 18 in parrocchia.

Venerdì 31 alle 18,30 ci sarà la Santa Messa pre festiva.

A partire dal 1° gennaio 2022 la Santa Messa domenicale o festiva delle 10,30 sarà sempre celebrata alle 11.