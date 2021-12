Gaglianico, niente botti il 31 dicembre e il 1° gennaio

La delibera dalla giunta Maggia è chiara: "Nei giorni 31 dicembre 2021 e 1º gennaio 2022 è fatto divieto di accendere, lanciare e sparare materiale pirotecnico, petardi e similari, su tutto il territorio comunale di Gaglianico".

Il documento spiega anche le motivazioni: "Lo scoppio di petardi ed il lancio di razzi, fuochi d’artificio e simili dispositivi esplodenti causano talvolta danni fisici, sia nei confronti di chi maneggia gli ordigni sia a chi ne viene accidentalmente colpito. E le vittime dei predetti danni possono essere anche minorenni e, in quanto tali, soggette ad una maggiore attenzione e dovere di tutela da parte della pubblica Autorità".

Non solo: in conseguenza a tali pratiche nella delibera si legge che si possono altresì verificare danni al patrimonio pubblico e privato, nonché danni ambientali, e le deflagrazioni ed i boati hanno particolari effetti negativi sugli animali e che, in alcuni casi, portano gli stessi a fuggire creando così ulteriore pericolo per cose e persone".