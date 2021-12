CSI Piemonte, due nuovi soci: Autorità di Regolazione dei Trasporti e Comune di Pavia

Cresce il numero di enti pubblici che scelgono di diventare soci del CSI Piemonte. Con l’ingresso dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del Comune di Pavia il numero complessivo dei consorziati supera quota 130, un numero significativo, che comprende soci acquisiti anche fuori dai confini regionali: Città Metropolitana di Roma Capitale, Città di Milano, Città Metropolitana di Milano e Indire.

I due nuovi ingressi sono stati ratificati ieri 22 dicembre nel corso dell’Assemblea del Consorzio, riunita in video conferenza e presieduta da Matteo Marnati, Assessore all’Innovazione e servizi digitali per cittadini e imprese della Regione Piemonte. Come soci ordinari, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e il Comune di Pavia avranno l'opportunità di acquisire prodotti e servizi, beneficiare delle infrastrutture del Consorzio e avvalersi della consulenza specialistica sui progetti ICT, con conseguenti risparmi economici e semplificazione delle procedure di acquisto.

L’Assemblea ha poi deliberato l’approvazione del Piano di Attività 2022, lo strumento di programmazione che guiderà l’azione del Consorzio il prossimo anno, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2022- 2024. Nel Piano è centrale il supporto che il CSI potrà fornire per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, attraverso azioni concrete. Fra queste: la diffusione del cloud, il potenziamento dei servizi per cittadini e imprese, lo sviluppo delle piattaforme digitali per la PA, l’evoluzione dei servizi della sanità digitale, l’attenzione costante ai temi legati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati, e la promozione di iniziative di ricerca e sviluppo per proporre servizi legati alla gestione delle città e dei territori. Su questo ultimo fronte, saranno sperimentati nuovi trend tecnologici, valorizzando il patrimonio di dati disponibile e coinvolgendo le imprese nello sviluppo di nuove soluzioni, progetti pilota e test sul campo utilizzando anche l’opportunità fornita da CTE Next.