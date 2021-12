Biella, il Comune si affida a professionisti esterni per dare la caccia a contributi

I bandi ci sono. Ma l'organico è in affanno, e il Comune di Biella non intende perdere tempo per arrivare a mettere mano a importanti finanziamenti per diversi progetti che potrebbero essere molto importanti per la città. Per questo motivo, in giunta Corradino e assessori hanno fatto una maxi-delibera nella quale prevedono un avviso pubblico esplorativo per cercare professionisti in grado di occuparsi della stesura dei bandi.

In tutto sono 6 gli ambiti di intervento che sono stati individuati dalla giunta il cui studio di applicazione sarà affidato a esterni. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade di competenza comunale; messa in sicurezza ed efficientamento energetico e/o riqualificazione e/o adeguamento normativo di edifici comunali, con priorità per quelli ad uso istituzionale, con eventuale incremento dei relativi servizi; rigenerazione di parti di tessuto urbano degradato; sviluppo (turistico, culturale, artigianale-commerciale, ecc.) del territorio, attraverso una serie di interventi tra loro interconnessi; valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente.

“Il personale riesce a portare avanti l'ordinaria amministrazione – spiega il vice sindaco e assessore con delega ai bandi Giacomo Moscarola - . Di più non ce la fa ma abbiamo già individuato diversi bandi che potrebbero interessarci. Solo che abbiamo bisogno di qualcuno che li studi e ci dica come procedere, e che si occupi della progettazione”.

Per presentare la propria candidatura per collaborare con il Comune ci sarà tempo fino al 10 gennaio. Nel dettaglio, gli interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse, dopo di che la procedura successiva prevede l'affidamento diretto degli incarichi. Tra i paletti, l'essere iscritto alla piattaforma Sintel per partecipare alla manifestazione di interesse.