Polizia, Ciccimarra è il nuovo questore di Biella: “Sono pronto ad affrontare questo compito”

A quasi una settimana dalla scomparsa di Gianni Triolo, si è insediato oggi, venerdì 24 dicembre, il nuovo questore di Biella: si tratta di Claudio Ciccimarra, già dirigente superiore del Compartimento della Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta.

Originario di Napoli, 54 anni, Ciccimarra viene assegnato a Milano nel 1991, dopo aver concluso il corso quadriennale all'Istituto Superiore di Polizia di Roma, ed entra a far parte della Digos: qui, prende parte ad operazioni e indagini importanti, arrivando a ricoprire l'incarico di dirigente dal 2015 al 2020. Forte il suo impegno, anche sul fronte dell'anti-terrorismo. “Sono capitato in un periodo complicato – commenta Ciccimarra nell'incontro con gli organi di stampa locali – ma la mia estrazione mi ha consentito di formarmi in una grande città, dove gli eventi hanno una grande portata nazionale”.

Il nuovo questore arriva in città in un momento particolare e il ricordo non può che andare al suo predecessore, mancato in circostanze tragiche. “Il momento è terribile per la Questura e la comunità biellese – afferma – ma la risposta delle istituzioni è stata sicuramente immediata, con l'assegnazione del mio in incarico nel giro di pochi giorni. A livello emozionale, è un momento duro e difficile ma sono pronto ad affrontare questo compito nel migliore dei modi; vorrei anche dedicare un pensiero di cordoglio e vicinanza al collega Gianni Triolo e alla sua famiglia, che ho conosciuto a La Spezia, in occasione delle esequie funebri”.

Per Ciccimarra si tratta del primo incarico da questore. “Sono contento di averlo accettato e lo svolgerò – sottolinea – con tutto l'entusiasmo possibile. Mi sono incontrato con le autorità delle città e sono stato ben accolto; inoltre, sono al lavoro con i funzionari per capire le priorità e le esigenze di questa città, che sto cominciando a conoscere. Come Polizia di Stato siamo vicini alla cittadinanza per qualunque necessità e il controllo del territorio sarà una delle priorità”.

Al questore Ciccimarra l'augurio dalla nostra redazione di un buon lavoro.