Agonistica In Sport Rane Rosse: Francesca Fangio quinta ai Mondiali di Nuoto in vasca corta

Si è chiuso con il Mondiale di Nuoto in vasca corta di Abu Dhabi il 2021 delle competizioni natatorie, appuntamento al quale In Sport Rane Rosse ha risposto presente con la partecipazione di Francesca Fangio nella specialità 200 rana.

Non è arrivata per un soffio la medaglia per “Chicca” che ha chiuso con un ottimo quinto posto alla prima finale mondiale della sua carriera.

"Sono contenta perché quest'anno sono migliorata molto. Sono stata costante. Chiudo qui la stagione più bella della mia vita; spero di ripetermi in vasca lunga" ha dichiarato la sempre 26ennne livornese a fine gara.

La forte atleta In Sport Rane Rosse, detentrice del record italiano dei 200 rana in vasca lunga, ha superato agevolmente le semifinali e in finale ha provato a dare il tutto per tutto nuotando i 200 rana in 2’19”78, arrivando a solo 9 centesimi dal record italiano in vasca corta di Martina Carraro.

In questo 2021 Fangio ha conquistato numerosi successi personali tra i quali la partecipazione alla Olimpiadi Tokyo 2020, una medaglia di bronzo agli Europei di Kazan e il record italiano dei 200 rana in vasca lunga ottenuto al Settecolli 2021.