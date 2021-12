Da Mag Gelato Biella sta arrivando Babbo Natale

Conto alla rovescia per l’arrivo di Babbo Natale a Mag Gelato Biella dove domani, venerdì 24 dicembre, Vigilia di Natale, dalle 14:30 alle 18:30 in compagnia del suo inseparabile amico elfo, ti aspetta con un dolce regalo e per imbucare la letterina di Natale che volerà direttamente al Polo Nord.

L'evento è pubblicato sulla pagina Facebook di Mag Gelato Biella al link

(20+) Babbo Natale ti aspetta da MAG | Facebook

“La magica atmosfera natalizia accompagnerà l'animazione e la degustazione di tantissime golosità firmate da noi – dice lo staff di Mag - Venite a scoprire tutti i gusti dei nostri dessert-gelato. Vi aspettiamo numerosi. Non mancate Babbo Natale vi aspetta!”

Per festeggiare il tuo Natale con tutto il gusto MAG prova i panettoni, i pandori ed i mini-pandori farciti da tanta cremosa golosità. Ed i pasticcini-gelato, che, con il loro guscio croccante, il ripieno morbido e la copertura al cioccolato che si scioglie in bocca, sono l'ideale in questi giorni di festa.

La novità delle feste 2021 sono gli orari speciali: Vigilia e Natale Mag sarà aperto dalle 7 alle 24, a Santo Stefano ed il 31 dicembre dalle 7 alle 23 ed il giorno di Capodanno dalle 15 alle 24.

Mag Gelato è a Biella, in via Bertodano 7 (tel. 0153700747; Facebook @GelatoMag Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella).