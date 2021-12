Biella, Museo del territorio: gli orari delle festività e le regole per l'ingresso

Museo del Territorio di Biella: questa settimana il Museo chiude solo a Natale. Gli altri giorni rimarrà aperto con i consueti orari: giovedì 23 dalle 10 alle 14, venerdì 24 dalle 14 alle 18 e domenica 26 dalle 10 alle 18.

Le disposizioni per accedere ai musei, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022: in zona bianca e in zona gialla, sarà sufficiente essere in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, compresa quella acquisita a seguito di avvenuto test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo. In caso di zona arancione, invece, sarà necessario il green pass rafforzato, che si ottiene soltanto con comprovata vaccinazione o avvenuta guarigione.

Esclusi dal provvedimento: i soggetti di età inferiore ai 12 anni e coloro che sono esenti dalla vaccinazione.