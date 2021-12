Tanta paura questa mattina 23 dicembre per un incidente a Cossato in via dei Partigiani. A essere coinvolte sono state due automobili, delle quali una a seguito dell'impatto si è ribaltata.

Sulle cause dello scontro sta effettuando i rilievi la Polizia Locale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno proceduto all'estrazione di una persona dall'abitacolo e il 118 che ha trasportato in ospedale una donna al volante di una delle automobili coinvolte.