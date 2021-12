Brusnengo, canna fumaria a rischio incendio, Vigili del Fuoco intervengono rapidamente

Nella notte è arrivata una chiamata al centralino di via Santa Barbara per un principio di incendio a Brusnengo dove veniva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per una canna fumaria che rilasciava lapilli e materiale incandescente minacciando di provocare danni nell'abitazione. L'intervento celere dei Vigili del Fuoco è valso a mettere in sicurezza il luogo evitando che la situazione degenerasse.

I Vigili hanno chiuso l'intervento alla completa messa in sicurezza della scena ridando tranquillità della famiglia.