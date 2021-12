Biella e Cerrione, bando in comune per 8 agenti di Polizia Locale, 7 a Biella

Comune di Biella e il Comune di Cerrione procedono congiuntamente all’indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di 8 Agenti di Polizia Municipale – Cat. C - Posizione Economica C1 - di cui 7 posti per il Comune di Biella e 1 posto per il Comune di Cerrione (BI).

Il Comune di Biella è individuato come soggetto cui è delegata la gestione amministrativa della procedura concorsuale in oggetto.