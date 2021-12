Biella: Alla guida del mezzo sotto sequestro viene "pizzicato" dalla Polizia Locale

Nella mattinata di ieri, 22 dicembre, gli agenti della Polizia Locale di Biella hanno sequestrato un'auto che verrà confiscata poiché era già stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri di Cossato per mancata copertura assicurativa ed affidata in custodia al trasgressore, un cittadino straniero residente in città.

Lo stesso non ottemperava agli obblighi di custodia utilizzando ugualmente il veicolo. E' scattata pertanto la sanzione per la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e una nuova confisca del mezzo che questa volta è stato affidato alla depositeria autorizzata come previsto dalle norme del CDS.