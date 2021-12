Addio alla "vecchia" funivia che chiude per un guasto. L'impianto riaprirà nel 2023

Non ce l'ha fatta a finire il suo onorato servizio il 22 gennaio come era stato programmato. Da venerdì 17, un guasto all'impianto della Funivia di Oropa ne ha imposto la chiusura per verifiche, e solo nella tarda serata di ieri 22 dicembre, la Fondazione Funivie ha potuto constatare che non sarà possibile prevederne l'apertura prima della revisione generale.

"Ci spiace davvero moltissimo - spiega il presidente della Fondazione Gionata Pirali - ma non possiamo fare diversamente. Si è verificato un guasto al sistema che controlla la velocità che è stato riscontrato nell'accensione di venerdì 17, che può essere riparato solo con la sostituzione di un pezzo che ha un costo irrisorio ma non arriva prima di 6 od 8 settimane. Abbiamo anche fatto una serie di richieste di preventivi, ma le feste rallentano il tutto e il pezzo che serve non arriva. Quindi va da sè che immaginarne la riapertura, quando avrebbe dovuto chiudere il 22 per la revisione è impensabile. L'impianto "vecchio" non riaprirà più, ormai ripartirà quello "nuovo", se tutto va come deve se ne parla tra in anno".