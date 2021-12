È arrivato Babbo Natale! Una festa che unisce l’Alberghiero con la "Cerruti-Don Sturzo", FOTO

Anche quest'anno noi dell'Associazione Genitori "Cerruti-Don Sturzo" abbiamo pensato ad un dono speciale per i nostri bambini. Un piccolo gesto che rende felici sia grandi che piccini. Piccoli zainetti da colorare donati dalla nostra associazione e squisiti dolcetti preparati dall'Istituto Alberghiero I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella realizzando così un connubio che ha reso magico e speciale, per tutti i bambini del plesso, l'arrivo di Babbo Natale.

Per questo ci teniamo a ringraziare particolarmente il DS Cesare Molinari dell'Alberghiero per aver concesso alla scuola la possibilità di poter contribuire all'iniziativa, con la professionalità e la preparazione che contraddistingue gli allievi dell'istituto, affermando che: "queste sono occasioni importanti per la crescita e l'esperienza dei nostri alunni oltre che per l'Istituto, poiché crea legami con il territorio e arricchisce la proposta formativa ed educativa per tutti gli studenti.

” Un grazie speciale, quindi, va alla prof.ssa Alessandra Serrani, agli allievi della 5F alberghiero di Biella per l'impegno e l'entusiasmo che hanno adoperato nella realizzazione di quasi 1000 biscotti. Sostiene l'insegnante: "la quantità di biscotti da realizzare è stata una bella sfida per gli studenti, ma sono stati felici di mettersi alla prova, soprattutto per una causa così bella, lo sguardo felice dei bambini".

Grazie anche al personale ATA in servizio presso i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità per il loro lavoro e il loro aiuto. Infine, ma non per ultime, ringraziamo la responsabile del plesso e tutte le maestre della scuola dell'infanzia “Cerruti - Don Sturzo” della cui preziosa collaborazione ne facciamo uno dei nostri punti di forza. In questa occasione di gemellaggio tra i due istituti le maestre hanno realizzato dei sacchettini, che ogni bambino ha colorato, per poter mettere dentro i biscotti che sono stati regalati. L'arrivo di babbo natale è stato il punto finale di un lavoro di sinergie che, dopo questo periodo di chiusura e pandemia, ha avuto un solo obiettivo: quello di rendere speciale e indimenticabile un momento dolce e prezioso che speriamo resti sempre nel cuore di tutti i bambini.