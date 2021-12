Cossato: cantiere al Liceo, parola d'ordine “sicurezza”

Per mesi sono stati rimandati ma ora non è più stato possibile. E proprio in questi giorni al Liceo del Cossatese e della Vallestrona sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio. Le pareti di alcune aule, secondo le norme antincendio, non sono più in regola. E la Provincia ha assegnato i lavori a una ditta per provvedere alla loro sostituzione.

“Abbiamo sperato fino all'ultimo che si potesse rimandare l'apertura del cantiere nei mesi estivi – commenta la preside Tiziana Tamburelli - . Ma non è più stato possibile e da una lato va anche bene perchè è sempre in gioco la sicurezza dei ragazzi. Quindi non è discutibile la scelta di iniziare i lavori. Spiace solo perchè le aule che sono confinanti con la zona in cui lavorano gli operai sono disturbate un po' dai rumori, ma ci adatteremo. E gli studenti sono comunque anche a casa per Natale, quindi il disagio sarà limitato. Ci consoliamo poi pensando ad altri istituti di Biella che affrontano da mesi difficoltà ben peggiori, ma se tutto va bene a gennaio dovrebbero finire”.

L'intervento andrà però a scapito della luminosità interna all'edificio, conclude la preside. “In una parte avevamo del vetro che illuminava il corridoio – conclude la preside – purtroppo quel vetro verrà tolto, ma pensiamo comunque sempre che la sicurezza viene prima di tutto”.