Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, così suddivisi:



- a) un posto di Maresciallo Maggiore per 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1^ parte A);

- b) cinque posti di Maresciallo Capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (1^ parte B):



1° Flicorno Contrabasso in Sib;

1° Saxofono Contralto in Mib;

1° Trombone Tenore;

1^ Tromba in Fa;

1^ Tromba in Sib/Basso (con obbligo del Trombone e del Flicorno Tenore);

- c) tre posti di Maresciallo Capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte A):



2° Clarinetto piccolo in Mib;

1° Saxofono Baritono in Mib;

Gran Cassa (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione)

- d) sei posti di Maresciallo Capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte B):



1° Contrabasso ad Ancia;

2° Corno Fa-Sib;

4° Corno Fa-Sib;

2° Clarinetto Soprano in Sib n.2;

2° Clarinetto Soprano in Sib n.4;

2° Flicorno Basso in Sib;

- e) tre posti di Maresciallo Ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3^ parte A):



1° Clarinetto Soprano in Sib n. 10;

2° Clarinetto Soprano in Sib n.7;

1° Clarinetto Contralto in Mib (raddoppio);

- f) un posto di Maresciallo Ordinario per 2° Flicorno Soprano in Sib (raddoppio) (3^ parte B).

http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-19-orchestrali-presso-la-banda-musicale-arma-dei-carabinieri