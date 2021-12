Biella, cercarsi portavoce del sindaco e della giunta

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24.06.2019 erano state approvate le linee di indirizzo per il conferimento dell’incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 150/2000; in esecuzione di tale deliberazione, era stato conferito, con decreto del Sindaco del 28.06.2019, l’incarico al giornalista pubblicista, Stefano Zavagli che ha però rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 1 dicembre u.s. per assunzione di altro incarico.

Il Comune ha dunque pubblicato un avviso pubblico per avviare il procedimento di conferimento dell’incarico, che sarà definito con Decreto del Sindaco, "previa verifica possesso dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle mansioni attribuite".

Gli interessati avranno tempo 10 giorni per rispondere all'avviso che si trova sull’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Ente, Pagina Amministrazione Trasparente – Voce Bandi di Concorso www.comune.biella.it/concorsi-mobilita/avvisi-diversi.