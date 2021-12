Per Natale e non solo, regala un 'beauty box' della Farmacia Cavalieri

Stai cercando un regalo di Natale speciale, ma sei a corto di idee? Vuoi compiacere tua madre, tua sorella o tua moglie? Vuoi farle un regalo utile e divertente che le farà piacere e non un regalo trovato all'ultimo momento perché quest'anno non avevi idee? Un regalo che riflette tutto l'amore che hai per lei? Allora crea il tuo beauty box con accessori make-up, creme idratanti, antiage, maschere, profumi e molto altro sullo shop online della Farmacia Cavalieri nella sezione 'cosmetica e solari'. Quello che ti proponiamo è offrire un beauty box per Natale, perché farà scoprire alla persona a cui lo offrite cosmetici biologici e naturali che fanno bene al corpo e che sono privi di sostanze nocive o malsane. Naturalmente nulla ti vieta di regalarlo anche a te stesso.



Regalare un beauty box per Natale significa avere la certezza di farle un regalo che le piacerà

Tutti amiamo coccolarci con prodotti di bellezza che ci fanno stare bene. Il beauty box potrà comprendere diversi tipi di prodotti di bellezza: trucco, cura del viso, dei capelli, del corpo, degli integratori alimentari, profumi e molto altro. La maggior parte dei prodotti nella confezione sono in formato da viaggio, ma ne troverai alcuni di grandi dimensioni.

Prendersi cura della pelle del proprio corpo: una misura igienica che influenza la salute, la bellezza e la qualità della tua vita

Il lavaggio quotidiano con detergenti delicati è una pratica igienica essenziale per la salute e il comfort. Una toilette quotidiana consente di rimuovere polvere e sporco, che se si accumulano possono causare problemi alla pelle; evitare l'odore sgradevole del corpo; limitare il rischio di trasmissione di malattie. Le mani devono essere lavate più frequentemente con detergenti antibatterici, perché sono più esposte e trasportano più germi. Oltre alla toilette, altre cure possono essere riservate alla pelle, per mantenerla sana e per contribuire al nostro benessere fisico e morale. Per rimanere sana, elastica e morbida, la pelle richiede cure quotidiane e uno stile di vita sano. Ecco perché possono essere indispensabili creme idratanti, rassodanti, per viso o corpo, snellenti e così via.

Perché è importante un buon make-up?

Un buon make-up può diventare una seconda pelle del viso. Non solo applichiamo i colori ma mettiamo in risalto la personalità della donna! Il trucco sta diventando sempre più un prodotto per la cura della pelle. Il trucco può così diventare protettivo dal momento in cui ti prendi cura e detergi bene la tua pelle, ovviamente! Affinché il trucco duri tutto il giorno, è necessario utilizzare i prodotti per la cura della pelle giusti, applicando ad esempio una buona base. Rigenera bene la tua pelle la sera per partire bene il giorno dopo. Se la tua pelle ha sete di idratazione, dagli una buona crema idratante altrimenti la tua pelle assorbirà l'idratazione contenuta nel tuo fondotinta! Quindi, con o senza trucco, sublima la tua bellezza, la tua personalità e prendi la vita dal lato buono con i prodotti della Farmacia Cavalieri. Se hai bisogno di un consiglio su cosa inserire nel beauty box chiama senza problemi gli esperti dello shop online della Farmacia Cavalieri sapranno cosa consigliarti.