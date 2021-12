Ospedale: nuove strumentazioni grazie ad Amici dell’Ospedale di Biella con il contributo di Banca Simetica

L’Ospedale si arricchisce di nuove e innovative strumentazioni, grazie all’associazione Amici dell’Ospedale di Biella con il contributo di Banca Simetica. Le Strutture di Oncologia, Radioterapia Oncologica e Dermatologia beneficeranno infatti di apparecchiature che vanno a implementare le dotazioni tecnologiche già a disposizione del personale medico e sanitario. La presentazione è stata fatta durante una conferenza stampa convocata da Asl Biella nella mattinata di ieri 22 dicembre.

Ancora una volta privati e associazioni del territorio si dimostrano vicini ai bisogni di salute della cittadinanza, affiancando fattivamente l’ASLBI nell’accrescimento della funzionalità dell’Ospedale a favore sia degli operatori, agevolandone il lavoro, sia dell’utenza.

In particolare, sono stati donati all'ospedale un sistema informativo onco-ematologico Human (Modulo somministrazione farmaci antiblastici), un lettino risonanza magnetica per centrature radioterapiche (Radioterapia Oncologica) e laser CO2 e due dermatoscopi (Dermatologia).

«All’associazione Amici dell’Ospedale di Biella e a Banca Simetica va il nostro profondo e sentito ringraziamento per la generosità dimostrata, un gesto che coinvolge ben tre Strutture e sottolinea una volta di più come il territorio biellese sia ricco di umanità e attenzione verso la salute delle persone che lo abitano – afferma la Direzione Generale dell’ASLBI – Gli Amici dell’Ospedale di Biella si confermano poi un partner insostituibile per l’Azienda: un’associazione che continua incessantemente a sostenere progetti rilevanti e all’avanguardia a favore dell’Ospedale. La rete locale tra pubblico, privato e gruppi di volontariato ha dato una nuova prova di efficace sinergia».