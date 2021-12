Da Zimone il Presepe nella Chiesa di San Giorgio

Semplice presepe nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio in Zimone. Il tappeto come i diversi alberelli per le vie del paese è stato creato dalle donne volontarie del paese e al termine delle festività verrà donato all'associazione "Mani generose". L'associazione cucirà coperte per le persone meno fortunate"

