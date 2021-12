Pedemontana: Pichetto, con 10 milioni aggiuntivi Cipess da' via libera a progetto

La Pedemontana si farà. Dopo anni di grande impegno abbiamo conseguito un obiettivo importante: sono molto soddisfatto. E' un traguardo che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese. Il settore delle infrastrutture, per il suo effetto moltiplicatore su indotto generato e livello occupazionale attivato, rappresenta uno dei settori chiave su cui investire. Questa nuova super strada è pertanto un passaggio fondamentale che sarà di sicuro un traino ulteriore per il

territorio.

E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che ha oggi partecipato in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico alla riunione del Cipess per il sì definitivo al progetto di costruzione del collegamento Masserano- Ghemme, il cui tracciato collegherà Biella all'autostrada A26.



"E' un obiettivo a cui si lavora da tempo e per il quale mi sono battuto personalmente", ha precisato Pichetto. "Grazie ad un incremento di 10 milioni di euro infatti il Cipess, presieduto dal Premier Draghi, ha oggi approvato definitivamente il progetto. La

super strada, dichiarata di interesse strategico nazionale, avrà così un costo aggiornato di 214,3 milioni di euro totali e permetterà al territorio di Biella un collegamento diretto e rapido, passando da Novara e Milano. Il mio auspicio è che adesso l''Anas passi alla

fase successiva, procedendo rapidamente con l’appalto dell’opera".