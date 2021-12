La variante biellese della Littizzetto, adesso anche basta

Ci mancava Luciana Littizzetto, comica d’antan, a prenderci per i fondelli, come se non bastassimo noi a farci del male da soli e non per via del braccio farlocco alla prima, seconda, terza dose o della multa comminata a chi si recava in auto all’esame della patente. Questa volta il prime time l'abbiamo conquistato in forma ironica nella trasmissione più boriosa e inutile, una sorta di vetrina palcoscenico in cui i cosiddetti big fanno a gara per andare a presentare le loro ultime “fatiche” letterarie.

E così si parla della variante Biellese ( io mi ricordo solo della variante alla SS 142 sinceramente) quale supremo inno alla insipienza degli abitanti dell’ex isola felice. Insomma la comica fa di tutta l’erba un fascio di una terra e di una popolazione che, magari peccherà di alterigia, ma non è poi dissimile da tante altre realtà provinciali. Certo noi abbiamo dato una mano e gli organi di informazione hanno amplificato i contorni di alcune storie, su cui sarebbe meglio stendere un velo pietoso. Credo che uno studioso di marketing dovrebbe e potrebbe studiare il caso Biella, ovverosia di come una realtà riesca a sprofondare sempre più nella melma di una cattiva promozione e di come si faccia poi fatica a risalire la china.

Eppure se guardiamo la cronaca dell’ultima settimana ci sono almeno due elementi che varrebbe la pena sottolineare. Un colosso della moda italiana, un marchio biellese, che viene quotato in borsa a New York a Wall Street, e non mi sembra roba da poco e dall’altro lato come un bando, emesso dalla Regione Piemonte, che offre incentivi per chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni delle montagne piemontesi, siano in molti ad aver scelto le valli biellesi (71 per la precisione).

In quest’ultimo caso varrebbe la pena fare un vero e proprio studio antropologico per capire, a fronte di una cattiva pubblicità, perché queste persone/famiglie scelgano ancora il Biellese. Leggendo i commenti sulle varie piattaforme si percepisce come al solito l’argomento divida equanimemente tra chi la dipinge come una goliardata su cui abbozzare amando alla follia una certa satira e chi, invece, lancia gli strali più nefasti. Molto meno prosaicamente credo dovremmo abbozzare le stupidaggini e dargli meno credito, anche come stampa locale, e soffermarci di più sulle positività ed essere orgogliosi dei nostri successi, si ce ne sono molti, spesso sottaciuti e assolutamente da valorizzare.

Quanto alla Littizzetto direi che la apprezzavo quando era una colonna di Mai Dire Goal, adesso che da vent’anni rifà il verso a sè stessa, in quella trasmissione monotona, beh lasciamo perdere.