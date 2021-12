Insoluti Seab, Rossetto: “Già recuperati 3,3 milioni di euro su 9,5”

“Avevamo l’urgenza di erodere la massa dei crediti vecchi ed evitarne la prescrizione. Siamo partiti da Cossato con gli anni 2014-2015-2016 perché altrimenti si sarebbero prescritti con conseguente danno erariale. Quando si parla di recupero crediti Seab, si parla di denaro pubblico. Fatto confermato dalle ripetute richieste dei comuni soci di essere incisivi nel recupero degli insoluti”.

Questa, in sintesi, la risposta del presidente Seab, Luca Rossetto, alle polemiche delle scorse settimane sulle bollette ricevute da circa 150 cittadini di Cossato, con spese legali sproporzionate rispetto all’ammontare del credito richiesto.

Polemiche che si erano concretizzate con le modifiche dei regolamento comunale per la riscossione rifiuti di Cossato e, prima ancora, di Gaglianico.

Questa risposta è arrivata durante l’audizione di Rossetto di martedì 21 dicembre in consiglio comunale a Biella, in cui il presidente ha riferito sullo stato della società dopo due anni di gestione del Cda dallo stesso presieduto.

In tema di recupero insoluti, Rossetto ha rivendicato il rispetto dei regolamenti comunali e delle norme sugli affidamenti dei servizi delle aziende pubbliche: “Nell’ultima assemblea di controllo analogo con i comuni soci, abbiamo comunicato la definizione del capitolato gara per tutto il monte crediti pregresso. Nessuno ha affidato a Npl (la società delle 150 “bollette shock” di Cossato – ndr) tutto il monte crediti e nessuno ha frazionato una commessa”.

“I criteri di selezione che indicheremo nel capitolato - continua il presidente Seab – non sono soltanto l’aggio per la società: recuperare un milione di euro con un aggio del 13% è meglio di recuperane 1000 con con un agio del 3%. Terremo conto anche dell’organizzazione e della metodologia di lavoro: i solleciti telefonici fatti da interinali sono diversi da quelli di una struttura di 40 avvocati che conoscono la materia e sono informati sui beni del debitore. Infine, in controllo analogo abbiamo condiviso preventivamente le tempistiche di recupero, ed il fatto che non daremo alcuno spazio di indebolimento del recupero crediti. Se qualche comune socio ci raccomandasse di rallentare faremmo verbalizzare questa indicazione, affermando contestualmente che noi, nei limiti di legge, dobbiamo recuperare questi soldi”.

Il presidente Rossetto ha inoltre rivendicato i risultati della tanto contestata Npl: “Npl ha recuperato, al netto dei suoi aggi, 89mila euro per mese lavorato, con una procedura 100 volte più efficace rispetto a Creset che, in 21 mesi di incarico, ha fornito il risultato pessimo di 1800 euro al mese”.

Infine, il presidente Seab ha tirato le somme sul punto: “All’inizio del nostro incarico nel 2019 i vecchi insoluti erano 9,5 milioni di euro. Nel 2020 ne abbiamo incassati 1,8 milioni, nel 2021 prevediamo 1,5 milioni e nel 2022 dobbiamo incassarne 1,6 perchè c’è scritto nel piano concordatario. Il recupero crediti è uno degli elementi portanti del piano concordatario con cui mettiamo in cassa 4,9 milioni di euro per pagare i creditori”.

Un risultato frutto del miglioramento dell’azione di recupero come ha precisato Rossetto citando due esempi su Biella: “Ad ottobre 2019, su 106 posizioni sollecitate pari a 900 mila euro, ha pagato il 2,1%. Nell’agosto-settembre 2020, con 2000 solleciti telefonici pari a 10000 telefonate di circa 15 minuti l’una, ha pagato il 14%".