Biella, Green Pass sui luoghi di lavoro, Polizia Locale in affanno

Non è una novità: solo negli ultimi mesi dal corpo di Polizia Locale di Biella sono venute via 5 persone che hanno trovato un impiego più vicino a casa. E a rendere più drammatica la situazione per il Comune e per il personale rimasto in forze nel palazzo di via Tripoli, è ora la normativa che prevede l'obbligatorietà del vaccino sui luoghi di lavoro. Una norma che ha ridotto ancora più drasticamente il numero degli agenti, ora appena una trentina.

“Non so cosa dire – commenta il vice sindaco e assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola - . Fino a che non cambiano le modalità per fare concorsi non siamo messi bene. Tra aspettative e persone che non sono convinte a vaccinarsi abbiamo perso una decina di persone. Non appena ne avremo al possibilità faremo nuovi bandi”.