Biella, Bessone: "E’ stato fatto un lavoro di squadra, uno sforzo corale di tutta la comunità educante"

Ultimo giorno di scuola oggi per gli studenti, e l'assessore del Comune di Biella Gabriella Bessone fa i suoi auguri a tutto il mondo scolastico per un felice Natale attraverso una lettera che pubblichiamo:

"Un altro anno faticoso, in cui la paura del contagio ha scandito la nostra quotidianità, è passato. Abbiamo dovuto modificare le nostre ritualità, fatte di incontri, calore, vicinanza tra le persone. In vista delle imminenti festività natalizie queste rinunce ci sembrano più gravose, ma rimane comunque significativo scambiarci gli auguri di Buon Natale.

Voglio pertanto augurare a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e agli studenti, veri protagonisti dell’impianto scolastico educativo, un augurio di speranza e un ringraziamento per come la Scuola, proprio in questo periodo di pandemia, ha saputo prestare attenzione ai più deboli e fragili, per come ha saputo, con senso di dovere e rispetto delle regole di vigilanza e di igiene, garantire le lezioni in presenza e un graduale ritorno alla normalità.

E’ stato fatto un lavoro di squadra, uno sforzo corale di tutta la comunità educante per offrire un servizio sempre più qualificato e in grado di rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie. Ogni passo fatto, è sempre stato condiviso tra Istituzioni Scolastiche e Amministrazione comunale, perché è necessario mettere a sistema le reciproche risorse, da quelle economiche a quelle culturali, da quelle tecnologiche a quelle pratiche, senza guardare a mansioni o ad orari e affrontando ogni situazione con delicata sensibilità.

Credo nella valenza dei rapporti umani, nell’ incontro, nel valore sociale e culturale del confronto e sono fiduciosa che ci sarà un bellissimo “dopo” a questo “adesso”.

Oscar Wilde diceva “Il passato non ha importanza. Il presente non ha importanza. È il futuro che dobbiamo affrontare”.

Auguro a tutti di trascorrere per il prossimo Natale un tempo di pace e di serenità".