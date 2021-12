Camandona, ecco i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Camandona scende in campo a favore delle famiglie in difficoltà. Il sindaco Gian Paolo Botto Steglia comunica che i soggetti colpiti dalla situazione economica sfavorevole determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” o generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune e paesi limitrofi.

Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno di una settimana per ciascun nucleo di generi alimentari e prodotti di prima necessità è definito secondo la griglia: nucleo familiare composto di n. 1 persona € 25,00; nucleo familiare composto di n. 2 persone € 50,00; nucleo familiare composto di n. 3 persone € 75,00; nucleo familiare composto di n. 4 o più persone € 100,00. L’entità del valore economico delle provvidenze è incrementata di € 10,00 in caso di presenza di due o più minori di 12 anni nel nucleo familiare.

Il contributo si intende su base settimanale. Una eventuale seconda assegnazione è soggetta alla disponibilità finanziaria del Comune. La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del Comune e potrà essere consegnata previo appuntamento telefonico al seguente numero: 015.748257.