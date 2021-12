Piemonte Ginnastica, trasferta più che positiva ad Alba FOTO

La Piemonte Ginnastica domenica 19 dicembre ha partecipato, ad Alba, alla manifestazione denominata Ritmo Day, una gara regionale della Federginnastica che ha lunga tradizione in Piemonte e che raduna molte società piemontesi del settore Ginnastica per Tutti. Ottimo risultato per le Junior/Senior Alessia Marcone, Alice Marcone, Giulia Saramin e Giulia Tricarichi Perruccio: un primo posto con un esercizio con palle e cerchi, meritato per grinta e pulizia d’esecuzione.

Bella soddisfazione anche per le Allieve Alice Barberis, Giorgia Falcetti, Giulia Gallo, Ludovica Lombardo e Alessandra Mosca: terzo posto con un bell’esercizio a 5 palle. “Una trasferta soddisfacente – dice D. Eterno, DS della Piemonte Ginnastica – anche per le istruttrici Francesca Boggio e Giada Pomini, a cui purtroppo non hanno potuto partecipare le atlete Elisa Tricarichi Perruccio e Lisa Ramella Minè per quarantena preventiva e conseguentemente le compagne di squadra Sofia Piccaluga, Rebecca Pulze, Aurora Cinguino e Carlotta Musso. Non svolgeremo neanche il saggio di Natale: solo live sui social, in attesa di tempi migliori ”.