La Festa di Natale della Rhythmic School FOTO

Sabato scorso 18 dicembre, nel rispetto scrupoloso di tutte le misure anticovid vigenti, si è svolta presso il palazzetto dello Sport di Candelo, la tradizionale Festa di Natale della Rhythmic School. Appuntamento, che con la Festa di fine corsi a giugno, vede coinvolte tutte le iscritte alla Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, a partire dai corsi baby (3-4 anni), per proseguire con i corsi base, i corsi avanzati, il preagonismo fino a giungere alle eccezionali atlete dell’agonismo che tanti successi hanno ottenuto nel corso dell’ultimo anno sportivo.

“ …Com’è bello rivedere sulle tribune gli spettatori! – ha esordito la speaker dell’ evento Marika Castello – aprendo la serata ed evidenziando …una situazione che fino a due anni fa era la normalità: oggi non più! Per cui – ha proseguito - godiamoci questa serata ed apprezziamo fino in fondo il lavoro che bimbe, ragazze e tecniche hanno preparato per noi. Performances che ci daranno modo di vedere la loro crescita tecnica e personale e che non mancheranno di farci vivere forti emozioni”. E così è stato fin dalla prima esibizione messa in scena dal quartetto gold, per proseguire con una serie di coinvolgenti e performanti esibizioni individuali ai vari attrezzi della ritmica (fune, cerchio, palla, clavette e nastro) ed al corpo libero che hanno visto alternarsi in pedana tutte le atlete agoniste. Per passare a due emozionanti esibizioni collettive, una sulle note del musical Cats, l’altra su musiche natalizie.

E’ stata poi la volta delle ginnaste più giovani con una serie di esibizioni individuali ed un collettivo sulle note di Jingle Bells, per concludere questa prima parte della Festa di Natale 2021 con l’esibizione di tutte le atlete agoniste in un collettivo generale con cui esprimevano al pubblico i loro auguri di Buone Feste. Si è poi passati velocemente alla seconda parte della manifestazione, tenuta volutamente separata dalla prima proprio per una particolare attenzione alla situazione pandemica in corso, che ha visto in pedana tutte le bimbe e le ragazze dei corsi Baby e corsi Base e che si è rilevata estremamente emozionante; in modo particolare con alcune bimbe di poco più di 3 anni che hanno tenuto la scena come veterane e si sono esibite senza timore, così come per tutte le altre bimbe scese in pedana.

Al termine, dopo poco più di un’ora di esibizioni, tutte schierate a centro pedana per la foto di rito e per la sorpresina preparata dalla Rhythmic School e distribuita a tutte le bimbe/ragazze da un simpaticissimo Babbo Natale (che si è anche cimentato in un percorso ginnico con successo) e dal collaudato staff di genitori/collaboratori RS. A concludere la manifestazione la premiazione delle RSgirls che si sono laureate campionesse d’Italia negli anni 2020/2021 effettuata dal Sindaco di Candelo Paolo Gelone e dalla delegata Coni Anna Zumaglini: Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Nadia Dipalma, Alessia Botto Steglia, Giada Vitale, Giada Mello Grand, Ilaria Giabardo, Iris Marchesi, Emma Bragante, Ginevra Bravaccino, Elena Pavanetto e Giulia Sapino. Con loro sono state premiate: Maria Giulia Sales Neto, Matilde Linty, Esther Carolina Sales Neto, Giorgia Maria Bonifacio, Ginevra Lanza, Ginevra Segatto, Ginevra Viana, Martina Brocchi e Alice Cola tutte facenti parte della squadra agonistica Rhythmic School e che hanno ottenuto significativi risultati in occasione delle gare disputate nel 2021.

Non sono mancati i riconoscimenti allo staff tecnico della Scuola di Ritmica d’eccellenza, a cui va il merito di aver preparato in modo estremamente performante le ginnaste durante l’anno trascorso: Margherita Chiorino, Giada Lideo, Francesca Carbone, Giulia Peritore, Carlotta Canessa, Arianna Larice, Elena Chursina, Arianna Prete e l’allenatrice responsabile e direttrice tecnica: Tatiana Shpilevaya. L’evento si è concluso in serenità ed allegria con gli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte del presidente Carlo Vineis a tutti gli intervenuti.