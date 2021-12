Biella Corse, Federico Romagnoli premiato a Milano nella sede de La Gazzetta dello Sport

Grande giornata, sabato scorso (18 dicembre 2021), per il giovane Federico Romagnoli e la Scuderia Biella Corse. Il pilota novarese è stato infatti premiato, a Milano, nella sede de La Gazzetta dello Sport, quale primo classificato della GR Yaris Power Stage Specialist by Gazzetta Motori, premio riservato al vincitore del maggior numero di prove speciali nella prima stagione della Toyota GR Yaris Rally Cup.

"Ringrazio tutte le persone e gli sponsor che hanno reso questo anno pieno di emozioni" ha commentato Federico "e in particolare chi mi ha sopportato e, soprattutto, supportato. Certo, poteva andare meglio ... ma sono comunque soddisfatto di quanto di buono abbiamo dimostrato durante il trofeo! Stiamo già lavorando al 2022 ... per migliorarci ovviamente!". Il premio è stato consegnato a Federico Romagnoli dal direttore del quotidiano sportivo, Stefano Barigelli, presenti, fra gli altri, Tobia Cavallini, responsabile della Toyota Yaris Cup, e il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri.

"Federico ha fatto vedere, da subito, quali sono le sue potenzialità" ha commentato Negri. "A soli 23 anni, per la prima volta impegnato in un programma molto competitivo come la Toyota GR Yaris Rally Cup ha vinto dieci prove speciali, persino più di chi ha vinto il Trofeo! Questo premio è un giusto riconoscimento alla sua bravura!”. Va ricordato che Federico Romagnoli, oltre a vincere la GR Yaris Power Stage Specialist by Gazzetta Motori, ha chiuso il monomarca Toyota al terzo posto assoluto e al secondo nella classifica riservata agli "Under 23".