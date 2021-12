Manovra, Pella: “Bene fondo cyberbullismo in manovra”

“La nascita con la manovra di un fondo per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, proposto dalla presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sen. Licia Ronzulli, è un'ottima notizia non soltanto per le vittime”. Parola di Roberto Pella, Capogruppo della Commissione Bilancio e Vice Presidente vicario Anci.

“Essendo un Sindaco io stesso, sono certo che il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione dei progetti consentirà infatti di mettere in campo una azione ancora più incisiva e mirata sulle esigenze dei singoli territori – spiega - I Comuni sono pronti a dare il loro contributo”.