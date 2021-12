Forza Italia, buona affluenza all’aperitivo di Natale. Fenoglio: “Il buon lavoro sul territorio viene ripagato”

Sabato 18 dicembre si è svolto il consueto brindisi per gli auguri di Natale nella nuova sede di via Duomo, a Biella. “E’ stato un momento piacevole trascorso tra simpatizzanti ed iscritti – commenta Alberto Fenoglio, coordinatore provinciale di Forza Italia Biella - La partecipazione avuta dimostra la crescita che Forza Italia sta avendo nei sondaggi a livello nazionale. Inoltre continueremo a lavorare con impegno e dedizione in questa direzione a livello locale affinché il ruolo indispensabile che sta svolgendo Forza Italia all’interno del centrodestra continui ad essere riconosciuto e la voce dei moderati e liberali sia sempre più incisiva e propositiva”.