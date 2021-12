Niente lancio in paracadute dei Babbi Natali

Anche quest'anno non si svolgerà la tradizionale manifestazione dal titolo “Babbo Natale Paracadutista” prevista per la vigilia di Natale, le norme per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 non ne permetterebbero lo svolgimento in sicurezza.

Salta quindi un altro appuntamento caro ai bambini e tutte le famiglie biellesi: a darne comunicazione è la Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Nell’ultima edizione del 2019, oltre un migliaio di persone, tra bambini e genitori, aveva raggiunto lo stadio Pozzo La Marmora di Biella per assistere all'arrivo dai cieli di Babbo Natale e dei suoi simpatici amici. Al termine, regali e peluche ai bambini, donati dalla Banca del Giocattolo.

L’appuntamento è quindi per il 2022 sperando che Babbo Natale possa nuovamente lanciarsi e la Sezione A.N.P.d’I. di Biella possa festeggiare il proprio 70° compleanno dalla fondazione.