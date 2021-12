Davide Dato, il ballerino biellese vince il premio ASI “Italiani nel mondo” 2021

Domenica 19 dicembre, il consiglio nazionale ASI si è radunato a Roma per stabilire l’assegnazione del premio “Italiani nel mondo” 2021 e ha proclamato vincitore il ballerino biellese Davide Dato, classe 1990.

La passione per la danza accompagna Davide sin dalla tenera età e ben presto, grazie al supporto della famiglia, si trasforma in carriera: nel 2008, a 18 anni, entra nel corpo di ballo dell’Opera di Vienna e, in soli tre anni, si fa strada fino a venir nominato demi-solista. Ma la svolta definitiva giunge nel 2016 quando, a 26 anni, Davide viene nominato Primo Ballerino del teatro di Stato di Vienna.