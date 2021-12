Urta un'auto e si allontana a tutta velocità, è caccia al responsabile

Mattinata da dimenticare per una biellese alla guida, rimasta coinvolta in un sinistro stradale in via Martiri della Libertà, a Cossato. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di ieri, 21 dicembre.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente stava uscendo da un parcheggio quando all'improvviso un altro mezzo l'avrebbe urtata per cause da accertare. Inoltre, invece di fermarsi, il veicolo avrebbe proseguito la sua corsa facendo perdere le sue tracce. La signora ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia Locale raccontando ciò che gli era capitato. Sono in corso le ricerche per identificare il responsabile.