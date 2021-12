Code e viabilità rallentata sulla Superstrada per un incidente avvenuto nella prima serata di oggi, 22 dicembre, nel tratto tra le uscite di Vigliano e Valdengo, in direzione di Cossato. A rimanere coinvolte nel tamponamento alcune automobili per cause ancora da accertare.

Non si conoscono, al momento, le condizioni di salute dei conducenti ma sul posto stanno operando gli operatori sanitari del 118 per l'assistenza e le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri di Occhieppo Superiore.