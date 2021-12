Green Pass e Covid, controlli a tappeto: denunciato un biellese trovato fuori dall'isolamento fiduciario

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, è stato potenziato il sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali. Così, in attuazione dell'apposito piano predisposto dal prefetto di Biella, Franca Tancredi, sono state intensificate le attività di verifica del possesso della certificazione verde da parte delle forze dell'ordine e delle polizie locali.

Dal 13 al 20 dicembre, sono stati effettuati diversi controlli su tutto il territorio. A Biella, 16 pattuglie della Polizia di Stato hanno identificato 284 persone e controllato 36 tra esercizi (bar, ristoranti, hotel e palestre) e attività commerciali; altri controlli sono stati svolti nei pressi delle fermate dei trasporto pubblico locale, con 34 viaggiatori sottoposti a controlli. L'Arma dei Carabinieri, invece, ha proceduto ai dovuti accertamenti, sempre in città, nei confronti di 253 persone, senza riscontrare violazioni in materia di possesso di Green Pass; è stato disposto il deferimento di una persona che aveva violato che aveva violato il rispetto delle misure di contenimento della diffusione da Covid, uscendo dalla propria abitazione, pur trovandosi in isolamento fiduciario; sono stati controllati altri 29 esercizi e attività commerciali.

Nel resto del territorio, l'Arma ha eseguito 119 controlli in 46 comuni del Biellese. In particolare, sono state verificate 688 certificazioni verdi tra bar, circoli, pizzerie, agriturismi e ristoranti. Inoltre, sono state riscontrate tre posizioni irregolari. Nello specifico: in un bar di Strona, dove è stato riscontrato l'assenza di Green Pass a carico del coadiuvante della gestrice e la stessa titolare è stata sanzionata per averne omessa la verifica; in un circolo privato di Mezzana Mortigliengo, unitamente al personale del NIL di Biella, dove sono state riscontrate due persone prive di documento verde: il rappresentante legale e una lavorante. Inoltre, sono state trovate a svolgere attività lavorativa in nero due persone, una delle quali percettrice del reddito di cittadinanza e una seconda è risultata essere un dipendente statale, attualmente in malattia. Entrambi sono stati deferiti e il responsabile legale denunciato anche per non aver predisposto il protocollo Covid sui luoghi di lavoro.

L'Arma Forestale ha provveduto a controllare 4 tra bar e ristoranti e 57 avventori, tutti in possesso di Green Pass. Infine, altri accertamenti in 5 fermate del trasporto pubblico ed esercizi commerciali a Cossato, con 107 persone controllate, 3 sanzioni per mancato possesso della certificazione verde. Infine, altri interventi a Valdilana e in altri esercizi commerciali, con l'ausilio delle Polizie locali di Cossato, Valdilana, Occhieppo, Vigliano e Candelo.